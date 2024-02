LIVE – Zeppieri-Ruusuvuori, primo turno Atp Doha 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Zeppieri-Ruusuvuori, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Doha 2024 (cemento outdoor). Il giovane laziale, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, trova sul suo cammino immediatamente un avversario scomodo come il top cinquanta finlandese. Quest’ultimo, infatti, si trova in un discreto stato di fiducia ed è reduce dai quarti di finale conquistati a Rotterdam. Con Zeppieri non ci sono scontri diretti da registrare. Il ranking e l’esperienza maggiori premiano il giocatore scandinavo, che partirà abbondantemente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’azzurro c’è l’accesso agli ottavi di finale contro uno tra il bombardiere tedesco Jan-Lennard Struff oppure l’australiano Christopher O’Connell. Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Zeppieri e Ruusuvuori. I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Grandstand 2, con inizio fissato a partire dalle ore 12.30 italiane (le 14.30 locali).

COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

ZEPPIERI-RUUSUVUORI (DIRETTA)