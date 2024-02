Atp 250 Delray Beach 2024: Cobolli piega Svajda al terzo, ora Tiafoe ai quarti

Flavio Cobolli accede ai quarti di finale dell’Atp 250 di Delray Beach. Il tennista romano ha battuto nella notte il qualificato Svajda con il punteggio di 6-4 6-7(1) 6-2 dopo due ore e 17 minuti di gioco. Successo di carattere per il numero 68 del mondo, best ranking, che, dopo il tie-break perso 7-1, riesce a reagire e a chiudere la pratica ottavi di finale dominando il terzo parziale. Secondo quarto di finale a livello Atp in stagione, dopo la sconfitta con Coric a Montpellier, per Cobolli, che nel prossimo turno affronterà la testa di serie numero 2 Tiafoe. L’azzurro non avrà verosimilmente nulla da perdere contro l’americano, che ha vinto soffrendo contro Albot 7-6(5) 7-6(4) agli ottavi. Sognare la prima semifinale Atp non è impossibile.