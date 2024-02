Atp 250 Dallas 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 febbraio

Il programma giornaliero dell’Atp 250 di Dallas. Si parte alle 19 ore italiane per arrivare alla notte tra martedì 6 e mercoledì 7 febbraio. Apre la giornata il giovane Michelsen, in uno dei tanti derby americani, contro Sandgren. In campo anche Jordan Thompson contro la wild card Neff. La testa di serie numero 5 Eubanks se la vedrà con il qualificato Johnson. Ecco il programma completo.

STADIUM

ore 19.00 (Q) Sandgren vs Michelsen

a seguire (Q) Johnson vs (5) Eubanks

a seguire (Q) Nava vs Mmoh

non prima delle 2.00 (7) Thompson vs (WC) Neff

a seguire (8) Koepfer vs Kovacevic

GRANDSTAND

ore 19.00 Duckworth vs Svajda

a seguire (8) Moreno De Alboran vs Giron

a seguire doppio

a seguire Martinez vs Nishioka