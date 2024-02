Inter, Marotta: “Società con mentalità vincente, Thuram sempre stato un talento”

L’amministratore delegato dell’Inter Marotta, è stato intervistato da Dazn il giorno dopo la vittoria contro la Juventus in campionato: “Ho fatto tante esperienze importanti. Alla Juventus c’è la cultura della vittoria. Si è attenti a ogni piccolo particolare. Ad oggi l’Inter è una società con una mentalità vincente. I 10 anni vissuti alla Juventus non scompaiono. Con Allegri ci siamo salutati con cordialità”.

Sul mercato: “Ora è più facile di prima convincere i giocatori per venire all’Inter. Non ci sono giocatori che si svincolano. Ci sarà tempo per i rinnovi di Lautaro e Barella. Thuram è sempre stato un talento. Poi ha avuto un infortunio che ne ha rallentato la crescita. Per quanto riguarda Zielinski, se tutto andrà in porto lo tessereremo nella prossima estate”.