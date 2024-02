Highlights e gol Roma-Cagliari 4-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 8

Il video dei gol e degli highlights di Roma-Cagliari, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partita senza storia con i giallorossi che sbloccano l’incontro dopo appena un minuto: sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla arriva a Pellegrini che è il più lesto a ribadire la palla in rete. Il Cagliari ci prova, ma senza mordente e allora la Roma raddoppia con una splendida azione: velo di Lukaku e Dybala fa 2-0. Nella ripresa i ragazzi di De Rossi chiudono i conti: Dybala ancora dal dischetto e un colpo di testa di Hujsen blindano il risultato. Terza vittoria in altrettante partite per il neo allenatore della Roma, giallorossi a -1 dall’Atalanta quarta.

