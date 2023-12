Atp 250 Brisbane 2024: tabellone qualificazioni con Zeppieri, Gaio e Giannessi

Sta per iniziare la stagione 2024 di tennis, dopo la United Cup come antipasto. E’ stato sorteggiato il tabellone di qualificazioni all’Atp 250 di Brisbane, primo torneo dell’anno che inizierà il 31 dicembre con finale il 7 gennaio. Testa di serie numero 1 Machac, che avrà dalla sua parte di tabellone la testa di serie numero 2 Barrere. Sono tre gli italiani che andranno a caccia di un posto nel main draw. L’unica testa di serie è Giulio Zeppieri, numero 12 del seeding, che sfiderà al primo turno Jasika. In proiezione il secondo turno sarà con Thiem, numero 5. C’è anche Federico Gaio, che se la vedrà con Kovacevic e poi eventualmente con il numero 1 Machac. Alessandro Giannessi sarà impegnato con l’ostico Michelsen, testa di serie numero 4, e poi, in caso di successo, con Schwartzman.

GLI SPOT DEGLI ITALIANI

(1) Machac vs (WC) Ellis

Gaio vs Kovacevic

(4) Michelsen vs Giannessi

(WC) Bradshaw vs (8) Schwartzman

(5) Thiem vs McCabe

(WC) Jasika vs (12) Zeppieri