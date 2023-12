Super-G maschile Bormio 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il Super-G maschile di Bormio 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna a competere sulla mitica pista Stelvio all’indomani del sorprendente successo in discesa del transalpino Cyprien Sarrazin, riuscito a beffare sia il campionissimo svizzero Marco Odermatt sia il canadese James Crawford. Gli altri candidati ad un posizionamento sul podio sono il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger e l’altro canadese James Crawford. Per l’Italia c’è tanta attesa attorno a Mattia Casse, migliore degli azzurri nella giornata inaugurale con il suo sesto posto. Con lui se la giocheranno anche Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Giovanni Borsotti e Giovanni Franzoni. Nel Super-G maschile di Bormio 2023 riflettori puntati soprattutto sul primo, che in discesa ha sciato sui tempi dei migliori prima di incappare in una sfortunata inclinata che lo ha estratto dalla lotta per uno dei tre gradini del podio.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Il Super-G maschile di Bormio 2023 è in programma nella giornata di oggi (venerdì 29 dicembre). L’inizio della gara è fissato alle ore 11.30. La diretta televisiva è affidata a Rai Due e a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’appuntamento di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.