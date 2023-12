Calciomercato: la Juventus si allontana, Phillips verso il Newcastle

Kalvin Phillips si allontana dalla Juventus e si avvicina al Newcastle. Secondo il media inglese Talksport, il centrocampista del Manchester City sarebbe vicino al trasferimento alle Magpies, a caccia di un rinforzo in mezzo al campo per sostituire lo squalificato Tonali. Phillips cerca un posto da titolare in una top team europeo per guadagnarsi un posto tra i convocati di Southgate per Euro2024 in Germania. Il Newcastle è avanti alla Juventus anche per potere economico e molto probabilmente sarà la destinazione dell’inglese in questo mercato di gennaio.