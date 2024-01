Atp 250 Hong Kong 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 4 gennaio

Prosegue il 250 di Hong Kong 2024. In campo la prima metà dei sedicesimi di finale. Si parte alle 7 di mattina italiane con Cerundolo-Bautista Agut sul centrale e Struff-Ofner sul campo 1. Subito dopo sul centrale ci sarà Fils-Huesler. Non prima delle 11:30 scenderà in campo la testa di serie numero 1 Rublev contro il qualificato Broady. Ecco il programma completo.

CENTRE COURT

ore 7.00 (4) Cerundolo vs Bautista Agut

a seguire (8) Fils vs (Q) Huesler

non prima delle 11.30 (1) Rublev vs (Q) Broady

COURT 1

ore 7.00 (5) Struff vs Ofner