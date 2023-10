Atp 250 Anversa 2023: ok Tsitsipas, Gaston in rimonta su Struff

Nella giornata di oggi, giovedì 19 ottobre, sono andati in scena gli ottavi di finale del 250 di Anversa, in Belgio. Non sbaglia Tsitsipas, che batte in due set Van De Zandschulp in due set 7-5 6-3. Dopo un avvio di incontro in cui si è trovato sotto di un break sul 4-2, il greco vince tre game in fila e toglie il servizio all’olandese nel dodicesimo game. Nel secondo set nessuna palla break concessa dalla testa di serie numero 1, che va avanti di un break sul 3-1 e amministra archiviando la pratica in un’ora e 37 minuti di gioco. Trova continuità il talentuosissimo Gaston, che piega in rimonta la testa di serie numero 2 Struff. 5-7 7-6(5) 7-6(11) il punteggio a favore del classe 2000. Dopo quasi tre ore di tennis e tre match point annullati, Il francese riesce a vincere per la prima volta in stagione due partite in fila nel circuito Atp. L’attuale numero 90 del mondo sta cercando di risalire in classifica per provare ad avvicinare il best ranking, 58°. Gaston avrà un quarto di finale abbordabile, in cui affronterà il numero 115 Marterer. Il tedesco, molto abile sulle superfici indoor, è arrivato dalle qualificazioni battendo Brouwer e Droguet per poi sorprendere Gasquet al primo turno e Borges nel match di oggi. 6-3 7-6(3) il punteggio a favore del classe 1995, che può sognare una finale visto il tabellone non impossibile in caso di vittoria con Gaston, Mpetschi Perricard l’imprevedibile Bublik.

