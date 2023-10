Sci, Coppa del mondo freestyle 2023: Miro e Flora Tabanelli accedono alla finale a Coira

E’ iniziata la stagione di Coppa del mondo di sci freestyle. Bene Miro Tabanelli, che ha conquistato un ottimo quinto posto nella heat A con un best score di 89.00, che gli è valso l’ultimo posto utile del suo raggruppamento per andare in finale. Miglior punteggio per il canadese Dylan Deschamps (93,66), seguito dai norvegesi Birk Ruud (92,00) e Sebastian Schjerve (91,00) e dal finlandese Kuurra Koivisto (89.00). Nella heat B in finale l’austriaco Daniel Bacher (92,66), lo statunitense Troy Podmilsak (91,66), il finlandese Elias Syrja (90,433), il francese Timothe Sivignon (87,66) e lo svizzero Andri Ragettli (85,66). Al femminile in finale anche Flora Tabanelli, classificatasi al sesto posto complessivo con un best score di 85,26. Le finali sono previste venerdì 20 ottobre a partire dalle ore 20.00.