Arnaldi-Schwartzman stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Diego Schwartzman nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il sanremese è reduce dal terzo turno di Madrid, grazie a cui è entrato per la prima volta in carriera tra i primi cento giocatori del mondo. Partirà con i favori del pronostico contro l’argentino. Quest’ultimo è da tanti mesi sotto tono dal punto di vista tecnico, fisico e mentale.

Al momento è classificato addirittura oltre la novantesima posizione. Tra i due non ci sono precedenti all’attivo da dover registrare. Una vittoria di Arnaldi varrebbe doppio. In caso di successo sull’ex top ten albiceleste, infatti, si guadagnerebbe un secondo turno contro Lorenzo Musetti, beneficiario di un bye all’esordio in qualità di testa di serie. Per l’Italia, quindi, ci sarebbe la bella sicurezza di avere un proprio rappresentante qualificato per il terzo round nella Capitale.

Arnaldi e Schwartzman scenderanno in campo stasera (giovedì 11 maggio). I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 20.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW.

Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Arnaldi e Schwartzman fornendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.