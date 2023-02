Premier League, Cancelo: “Considero Manchester una seconda famiglia, mi manca Bernardo Silva”

Il difensore del Bayern Monaco, Joao Cancelo, ha parlato del Manchester City e del rapporto con i compagni della sua ex squadra. Queste le sua parole, nel corso di un’intervista a “O Jogo”: “Considero Manchester una seconda famiglia, ho tantissimi amici. Per esempio mi manca moltissimo Bernardo Silva, il mio psicologo nei momenti più difficili. Ho un grandissimo rapporto anche con Ruben Dias e per questo in Inghilterra tifo per loro. Tutto nella vita ha una fine, ma chissà possa in futuro tornare”.