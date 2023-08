Arnaldi-Kubler oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Jason Kubler nel primo turno degli US Open 2023, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Il giovane sanremese, dopo l’ottima parte di stagione disputata sulla terra rossa, sta confermando tutte le sue potenzialità anche sul veloce. A quest’appuntamento si presenta con il best ranking, che lo vede ad una posizione dall’ingresso tra i primi sessanta giocatori del mondo.

All’esordio trova il top cento australiano, tennista falcidiato in carriera dagli infortuni ma molto forte su ogni tipo di superficie se in condizioni fisiche ottimali. Non a caso le quote dei bookmakers lasciano spazio a tante interpretazioni in merito al favorito per la vittoria finale. Tra di loro si tratta del primo scontro diretto della carriera, un dato che aggiunge ulteriore incertezza a questa sfida. In palio c’è l’accesso al secondo turno contro uno tra l’olandese Tallon Griekspoor oppure il transalpino Arthur Fils. In entrambi i casi una sfida tutta da giocare eventualmente per Arnaldi, che può guardare con ottimismo al suo percorso a Flushing Meadows.

Arnaldi e Kubler scenderanno in campo oggi (martedì 29 agosto). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Court 14 con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali). La copertura televisiva sarà offerta in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP).

L’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi live e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati, selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per le TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’esordio newyorkese di Arnaldi attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.