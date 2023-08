Giorgi-Pegula oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Jessica Pegula nel primo turno degli US Open 2023, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. L’azzurra non è stata fortunata nel sorteggio. All’esordio, infatti, ha pescato la numero tre del ranking mondiale, recente trionfatrice in quel di Montreal. La statunitense, complice anche il netto vantaggio di 6-1 negli scontri diretti, partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers.

In ben quattro occasioni, però, la questione si è risolta solamente al terzo e decisivo parziale. Per Giorgi c’è soprattutto un’incognita fisica. Nell’ultimo appuntamento a cui ha preso parte, infatti, è stata costretta al ritiro nelle battute iniziali del terzo set. Era il primo turno delle qualificazioni di Cincinnati contro la canadese Rebecca Marino. La speranza è che possa essersi del tutto ripresa per provare a compiere un’impresa e guadagnarsi un eventuale secondo turno contro una tra la rumena Patricia Maria Tig oppure proprio la sopracitata nordamericana.

Giorgi e Pegula scenderanno in campo oggi (martedì 29 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 18.00 italiane (le 12.00 locali) sull’Arthur Ashe Stadium (al termine del primo turno maschile tra il russo Daniil Medvedev e l’ungherese Attila Balazs). La copertura televisiva sarà offerta in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP).

L’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi live e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati, selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per le TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’esordio newyorkese di Giorgi attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.