Romelu Lukaku oggi a Roma-Ciampino: orario e come seguire in tv l’arrivo all’aeroporto

Oggi, martedì 29 agosto 2023, è il giorno di Romelu Lukaku a Roma. Quello che sembrava un colpo irrealizzabile è diventato realtà grazie al colpo firmato Tiago Pinto e Ryan Friedkin, che hanno passato tre giorni a Londra per chiudere l’operazione in prestito con il Chelsea. Nel pomeriggio di oggi partirà dall’Inghilterra con il volo privato che sarà guidato direttamente dal presidente Dan Friedkin. Atterraggio previsto dopo le 17 a Ciampino, dove sono attesi (nonostante il maltempo) migliaia di tifosi. L’arrivo di Lukaku all’aeroporto potrà essere seguito su Sky Sport (in streaming su Sky Go) che trasmetterà in diretta i primi minuti romani di Big Rom. Anche la Roma sui suoi canali social (Youtube, Facebook, Twitter) potrebbe offrire una diretta dell’evento.