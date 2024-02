Ana Ivanovic su Sinner: “Se continua così vincerà molti slam”

Ana Ivanovic ha rilasciato un’intervista a Ubitennis in cui ha parlato anche di Jannik Sinner e della sua vittoria agli Australian Open: “È stato incredibile il modo in cui ha giocato l’intero torneo. Ha dimostrato forza mentale e resilienza. Il modo in cui colpisce la palla lo rende fantastico da vedere“. La tennista serba ha poi spostato il focus su Darren Cahill, suo ex allenatore e oggi alla guida dell’altoatesino: “Mi è sempre piaciuto lavorare con Darren perché è un grande conoscitore di tennis. Mi ha sempre dato i consigli migliori nei momenti in cui ero maggiormente sotto pressione. Trovava sempre le parole per calmarmi e indicarmi la giusta direzione. Sono stato molto felice quando l’ho visto nel box di Jannik“.

Ivanovic ha poi fatto un parallelo con sé stessa, che nel 2008 a 21 anni ha vinto il Roland Garros: “Ora è un momento diverso, con molta più regolarità sui social rispetto al 2008. Penso che la cosa più importante sia seguire il suo percorso e la sua formazione, ma sono sicura che lo stia facendo. Ha una buona squadra alle spalle, quindi può concentrarsi sui suoi obiettivi e sul suo ritmo“. Infine l’ex campionessa serba ha aggiunto: “Ha un ottimo stile di gioco in generale ed è mentalmente e fisicamente molto forte. Se continua a fare quello che sta facendo vincerà molti titoli Slam. Mi piace davvero vederlo e sembra una persona molto simpatica, che è una cosa sempre positiva“.