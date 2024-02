Alcaraz-Ugo Carabelli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2024

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Camillo Ugo Carabelli nel secondo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale argentina. Il tennista spagnolo torna in campo dopo la sconfitta in quarti a Melbourne e lo fa da detentore del titolo. Il suo primo avversario sarà il beniamino di casa Ugo Carabelli, proveniente dalle qualificazioni e pronto a dargli del filo da torcere. Sulla carta si tratta di un match a senso unico, ma il debutto in un nuovo torneo non è mai scontato, neanche se stiamo parlando dell’ex numero uno al mondo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Ugo Carabelli scenderanno in campo giovedì 15 febbraio. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Court Guillermo Vilas, con inizio fissato a partire dalle ore 22.30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). In alternativa, Sportface.it seguirà il match di secondo turno di Alcaraz. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.