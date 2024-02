Milan-Rennes, programma e telecronisti Sky, TV8 e Dazn playoff Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky, TV8 e Dazn di Milan-Rennes, andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Al Meazza si scende in campo in una partita decisiva già per i rossoneri: primo dei due atti per approdare agli ottavi di finale, i francesi costituiscono una rivale assolutamente da prendere con le molle. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 21 di giovedì 15 febbraio.

Milan-Rennes sarà visibile su Sky Sport con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Aldo Serena e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi.