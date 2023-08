Lazio, L’Equipe: Lloris dice no al trasferimento, non vuole essere il secondo di Provedel

Secondo quanto raccolto da L’Equipe, Hugo Lloris non diventerà un nuovo portiere della Lazio. Il 36enne francese, in uscita dal Tottenham, ha infatti rifiutato il trasferimento dopo che il club non gli ha assicurato le garanzie di titolarità che avrebbe voluto. Lloris vuole essere ancora protagonista e non accontentarsi di fare il secondo di Ivan Provedel. Nonostante Lazio e Tottenham avessero trovato un accordo economico per il passaggio del portiere francese in biancoceleste, Lloris ha dunque declinato l’offerta. Prosegue perciò la ricerca di una squadra per l’esperto portiere, che spera di rimanere in Europa ma non disdegnerebbe neppure l’Arabia Saudita.