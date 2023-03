Inter-Juventus 0-1, Inzaghi: “Errore inaccettabile in epoca Var, mancanza di rispetto”

“C’è grandissima amarezza, come è giusto che sia, per una sconfitta arrivata in questo modo. Dopo Monza ci eravamo ripromessi di non parlare più di certi episodi ma stasera ne è successa un’altra. Inaccettabile prendere un gol del genere in epoca Var: è una mancanza di rispetto. Parlare della partita mi è difficile. Il tocco di braccio? Non c’è nemmeno da parlare: dicono che non ci sono immagini e io ne ho viste almeno venti diverse”. Lo ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, furioso ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus: “Contro la Juve abbiamo giocato tante volte. Sapevamo che le ripartenze fossero una delle loro caratteristiche principali e siamo stati anche bravi. Nonostante il gol subito, siamo rimasti in partita – aggiunge il tecnico nerazzurro -. È una partita viziata da un episodio, che ci fa fare un passo indietro nella corsa Champions. Ho finito la partita mettendo Correa trequartista e le due punte più larghe. È una soluzione che stiamo provando, anche se il nostro modulo rimane il 3-5-2”.

E ancora: “Stasera, a differenza di altre partite, non ho visto nostre sbavature. È il gol che ha condizionato la sfida. Nonostante qualche errore tecnico, avevamo approcciato bene il match. Non ho nulla da dire ai miei giocatori”.