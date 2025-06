Nella finale del torneo del Queen’s, che fa tradizionalmente da anticipo a Wimbledon, Carlos Alcaraz ha battuto in tre set il ceko Jiri Lehecka.

Carlos Alcaraz non si ferma più: dopo Roma e il Roland Garros, il n.2 del mondo trionfa anche a Londra, nel torneo del Queen’s che fa tradizionalmente da anticipo a Wimbledon.

Sull’erba londinese, Alcaraz, in una sfida in cui il vento è stato certamente protagonista, impedendo allo spettacolo di farla da padrone, ha battuto in finale il ceko Jiri Lehecka in tre set: 7-5, 6-7 (5-7), 6-2.

Lo spagnolo, dopo questo trionfo, mantiene aperta la striscia di 18 vittorie consecutive, 27 vittorie sulle ultime 28 partite giocate. Il guanto di sfida al numero uno Jannik Sinner è più che lanciato.