I vicecampioni olimpici Carlo Tacchini e Gabriele Casadei si confermano tra i migliori nel C2 500 metri conquistando il secondo titolo europeo dopo l’oro conquistato nel 2023 a Cracovia.

L’Italia scrive la storia del suo Europeo di canoa velocità a Racice in meno di dieci minuti. Nella giornata conclusiva alla Labe Arena in Repubblica Ceca, arrivano due medaglie (un oro e un bronzo) dalle specialità olimpiche sulle imbarcazioni doppie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Carlo Tacchini e Gabriele Casadei conquistano uno splendido oro nel C2 500, specialità che li vede vicecampioni olimpici in carica e dove si erano già laureati campioni europei nel 2023 a Cracovia. Il duo delle Fiamme Oro si si regala il trionfo grazie a una rimonta nella seconda metà di gara, chiudendo in 1:36.058 di un soffio davanti agli spagnoli Daniel Grijalba e Adrian Sieiro (1:36.148); bronzo per gli ungheresi Kristof Kollar e Istvan Juhasz con il crono di 1:36.978. Il crono azzurro ha stabilito il nuovo European Best Time, migliorando il precedente primato detenuto dalla Russia e rimasto imbattuto dal 2017.

“E’ il secondo titolo in tre anni, siamo felici”, ha commentato Tacchini dopo il successo. “Cosa ci aspettiamo dal futuro? Vedremo a Milano”, le parole di Casadei, che ha ricordato l’appuntamento con i Campionati Mondiali dal 20 al 24 agosto all’Idroscalo.

Il bronzo di Burgo e Freschi

Pochi minuti prima era arrivato anche il bronzo di Samuele Burgo (Fiamme Gialle) e Tommaso Freschi (CC Aniene), che si confermano coppia di altissimo livello nel K2 500. I due azzurri salgono sul gradino più basso del podio grazie a una prova da 1:36.978, dietro ai nuovi campioni europei, i tedeschi Jakob Schopf e Max Lemke (1:27.107) e ai cechi Jakub Spicar e Daniel Havel (1:27.340).

Podio solo sfiorato, ma risultato di livello per Lucrezia Zironi. L’atleta delle Fiamme Azzurre è quarta nel K1 500 femminile (specialità olimpica) con il tempo di 1:50.069; a vincere è l’ungherese Zsoka Csikos in 1:47.902, davanti alla polacca Anna Pulawska (1:48.636) e alla serba Milica Novakovic (1:49.939). Arriva un’ottava posizione per Mattia Alfonsi (1:52.207) nel C1 500, dove a trionfare è il ceco Martin Fuksa (1:47.733); vicecampione europeo il moldavo Serghei Tarnovschi (1:49.280) davanti al rumeno Catalin Chirila (1:49.313).

Nel primo pomeriggio andranno in scena le ultime gare sui 5000m con, in gara per l’Italia, Carlo Tacchini (15.10) nel C1 maschile, Susanna Cicali (15.50) nel K1 femminile e Andrea Dal Bianco (16.25) nel K1 maschile.