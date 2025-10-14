Il numero 1 del mondo rassicura: “Solo precauzione, mi fido del mio fisioterapista”

Carlos Alcaraz si è presentato a Riad, dove domani – mercoledì 15 ottobre – scatterà il prestigioso Six Kings Slam, con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra. Un dettaglio che ha subito alimentato i dubbi sulle sue condizioni, anche perché si tratta della stessa articolazione già infortunata durante l’Atp di Tokyo, che lo aveva costretto a rinunciare al Masters 1000 di Shanghai.

Il numero uno del mondo, reduce dal trionfo agli Us Open contro Jannik Sinner, ha però già ripreso ad allenarsi sul cemento saudita. Il bendaggio potrebbe quindi essere soltanto una misura precauzionale, dopo alcune settimane di stop e terapie post Tokyo.

“È stata dura, dovevo recuperare al meglio – aveva raccontato proprio in Giappone –. Penso di avere il miglior fisioterapista del mondo, di cui mi fido al cento per cento. Il lavoro fatto sulla caviglia è stato fantastico, anche se a volte qualche movimento mi faceva ancora sentire dolore”.

Domani Alcaraz sarà uno dei protagonisti del torneo esibizione da montepremi record, che vedrà anche il ritorno in campo di Jannik Sinner.