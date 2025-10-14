Le due italiane aprono la fase a gironi contro Novi Beograd e Primorac Kotor: entrambe in acqua mercoledì 15 ottobre alle 20.30, diretta esclusiva su Sky e NOW.

Scatta l’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, la competizione più prestigiosa del continente. Sedici club tra i più forti d’Europa si contenderanno il titolo, vinto lo scorso anno dagli ungheresi del Ferencvaros.

Tra i protagonisti anche due squadre italiane: Pro Recco e AN Brescia, pronte a sfidare le big d’Europa nella fase a gironi. I liguri sono stati inseriti nel Girone B, mentre i lombardi nel Girone C.

Il debutto è fissato per domani, mercoledì 15 ottobre, alle 20.30, con entrambe le italiane impegnate in trasferta:

VK Novi Beograd – Pro Recco , diretta Sky Sport Arena e NOW (telecronaca Ettore Miraglia, commento tecnico Leonardo Binchi).

VPK Primorac Kotor – AN Brescia, diretta Sky Sport Mix e NOW (telecronaca Michele Iacobello, commento tecnico Sandro Campagna).

Con Pro Recco e Brescia ai nastri di partenza, l’Italia rilancia la sua candidatura per essere protagonista anche in Europa nella stagione 2026 della Champions League di pallanuoto.