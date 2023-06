Napoli, doppia festa per Garcia: in arrivo il quarto figlio, il primo concepito con Francesca Brienza

Festa doppia per Rudi Garcia. Nel giro di pochi giorni, infatti, il tecnico francese è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli, ma non solo, visto che è stato reso pubblico come Francesca Brienza, giornalista e compagna dal 2014 del mister transalpino, sia in dolce attesa. E’ in arrivo dunque il quarto figlio dell’ex Roma, Lille e Lione tra le altre, il primo concepito con l’attuale partner.