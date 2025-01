Il primo semifinalista del torneo Atp 250 di Montpellier 2025 è Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha superato in due set il cinese Bu Yunchaokete con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco; match indirizzato fin da subito, con il break piazzato da Auger-Aliassime in apertura e che gli ha permesso di portarsi subito avanti nel punteggio. A fare la differenza poi è il servizio, coi soli 10 punti ottenuti in risposta da parte di Bu, che non si è neanche mai avvicinato alla palla break. Il numero due del tabellone conferma il suo buon feeling con il cemento del sud della Francia: nella scorsa edizione infatti il classe 2000 si fermò in semifinale, risultato che spera di migliorare in questa occasione.

Il prossimo scoglio da superare si chiama Jesper de Jong, uno scontro diretto che sulla carta carta sorride al nativo di Montreal. L’olandese ha infatti vinto a sorpresa il derby contro il più quotato Tallon Griekspoor, numero cinque del seeding ma sconfitto in due set, con il punteggio finale di 7-6(5) 6-4. Prestazione molto solida da parte di de Jong, che non ha mai ceduto il servizio annullando tutte e sei le palle break, dimostrando grande freddezza e un livello di gioco che nel circuito Atp non aveva mai fatto vedere in carriera.

Rublev sfiderà Kovacevic

Dura meno di mezz’ora invece la sfida tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilahsvili. Il russo ha trovato il break in apertura che gli ha consentito di allungare fin da subito nel punteggio; una volta perso nuovamente il servizio sul 5-2, il georgiano ha optato per il ritiro subito prima del set point che avrebbe concluso il primo parziale, a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia già sofferto ieri durante il match contro Rinderknech. Il nativo di Tbilisi paga probabilmente anche il grande sforzo di questa settimana, che lo ha visto sempre in campo passando per le qualificazioni, cosa che non gli capitava a livello Atp da diverso tempo.

Il quarto e ultimo semifinalista è invece Aleksander Kovacevic, che sul veloce indoor dell’arena francese sta mettendo in mostra un tennis entusiasmante. Lo statunitense, attualmente n°102 della classifica ATP, ha lasciato solamente cinque games a un Alexander Bublik magari non nel periodo migliore della sua carriera, ma cliente sempre ostico su questi campi. Un 6-3 6-2 senza storia per Kovacevic, che ora si prepara a sfidare Rublev.

Il programma di domani del torneo di Montpellier

Per quanto riguarda l’ordine di gioco, ad aprire il programma delle semifinale sul cemento transalpino sarà la sfida tra Jesper de Jong e Felix Auger-Aliassime, mentre a seguire spazio la seconda semifinale con in campo Andrej Rublev. Di seguito la programmazione completa di sabato 1 febbraio del torneo Atp 250 di Montpellier 2025.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Non prima delle ore 15.00 – de Jong vs (2) Auger-Aliassim

non prima delle 16.30 – (1) Rublev vs (Q) Kovacevic