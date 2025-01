Il Lecce rimonta e vince in trasferta, il Parma ancora una volta non riesce invece a sfruttare una situazione di vantaggio. Questo il riassunto dell’anticipo della 23esima di Serie A, una delle tant sfide salvezza a cui assisteremo da qui ai prossimi mesi. Al Tardini finisce infatti 1-2 in favore della formazione di Marco Giampaolo, che con Krstovic e Pierotti risponde all’iniziale gol di Valeri su rigore. I salentini tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e fanno un bel balzo in avanti a quota 23 punti, mentre la squadra di Pecchia – che non vince da cinque partite – resta 20 tra le ultime tre.

UN PRIMO TEMPO RICCO DI EMOZIONI

È l’ultima di Patrick Dorgu con la maglia del Lecce, ma il giovane e talentuoso esterno giallorosso parte dalla panchina, prima di trasferirsi domani a Manchester in direzione United. Le emozioni, però, non mancano in primo tempo davvero ricco di occasioni. Parte decisamente meglio la squadra di Gianpaolo, che nei primi venti minuti è constantemente nella metà campo avversaria, pronta a colpire con Krstovic in profondità. A rischiare di colpire per primo è però il Parma, con Mihaila che da fuori area va vicino al primo gol stagionale: ci pensa Colombo a deviare quanto basta la palla sul palo. Poco dopo è il Lecce che festeggia con il suo centravanti, anche grazie a una leggera deviazione di Vogliacco, però poi ci pensa il VAR ad annullare tutto a causa di un fuorigioco millimetrico. Krstovic poi ancora pericoloso pochi secondi dopo, quando su un cross meraviglioso di Karlsson manca il gol da pochi metri in scivolata.

Si resta sullo 0-0 fino al trentaduesimo, quando Baschirotto in area di rigore tocca il pallone con il braccio largo. Ancora un intervento da Lissone e viene assegnato il tiro dagli undici metri. I rigoristi non sono in campo e allora si presenta sul dischetto Valeri, che è semplicemente perfetto nel trovare il gol del vantaggio gialloblù. Emozioni finite qui? Ovviamente no, perché Krstovic finalmente riesce a sbloccarsi: cross dalla trequarti di Helgason e il montenegrino con un difficile colpo di testa trova l’1-1. A chiudere i primi 45′ c’è però l’infortunio di Mihaila, sostituito da Bonny.

KRSTOVIC-PIEROTTI INARRESTABILI

Il secondo tempo parte con una buona chance per Cancellieri, trovato in verticale da Keita dopo una bella progressione, ma Falcone si oppone. In generale la squadra di Pecchia si fa preferire nei primi venti minuti, ma come al solito viene tradita dalla sua fase difensiva. Marcature preventive che saltano nell’azione in velocità dei giallorossi e Krstovic con un bel passaggio filtrante taglia la retroguardia avversaria e mette Pierotti davanti alla porta per il gol del vantaggio salentino. Il Parma prova a reagire, ma più che andare vicino al pareggio rischia in diverse occasioni di portare gli avversari vicini al terzo gol in contropiede. E alla fine lo prende nel recupero, ancora sull’asse Krstovic-Pierotti: ancora assist del primo e gol del secondo.

LE PAGELLE

IL MIGLIORE – Nikola Krstovic 8 – Non sarà l’attaccante più continuo della storia, ma la salvezza del Lecce passa attraverso lui. Serata in cui si trasforma in mattatore: un gol annullato per un nulla, poi un altro (valido) splendido e anche due assist per Pierotti.

IL PEGGIORE – Alessandro Vogliacco 4.5 – L’ex Genoa e il compagno di reparto ci capiscono poco per tutti e novanta i minuti. Krstovic riesce sempre a beffarli con i suoi movimenti in area di rigore e anche fuori da essa, come nell’azione dell’1-2, le cose non vanno meglio.

IL TABELLINO E I VOTI DEL MATCH

PARMA (4-2-3-1): Suzuki 5.5; Leoni 5.5, Vogliacco 4.5, Valenti 5 (24’st Hainaut 5.5), Valeri 6; Keita 5.5 (24’st Alqmvist 5.5), Sohm 5.5; Cancellieri 5.5 (32’st Ondrejka 6), Haj Mohamed 5.5 (1’st Camara 6), Mihaila 6 (44’Bonny 6); Djuric 5.5. In panchina: Corvi, Moretta, Balogh, Estevez, Adrian Bernabé, Lovik, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Pecchia 5.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Guilbert 6, Baschirotto 6, Jean 6, Gallo 6.5; Helgason 7, Ramadani 6 (10’st Coulibaly) 6, Pierret 6; Pierotti 7.5, Krstovic 8, Karlsson 6.5 (10’st Tete Morente 6.5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Rebic, Dorgu, Danilo Veiga, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba. Allenatore: Giampaolo 7.

ARBITRO: Sozza di Milano 6.

RETI: 33’pt Valeri (rig), 36’pt Krstovic; 19′ e 48’st Pierotti.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti Ramadani, Karlsson, Camara. Angoli 3-2 per il Parma. Recupero: 3′; 4′.