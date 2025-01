Tra Fenerbahce e Virtus Bologna termina 95-81. E’ questo il risultato della partita valida per la ventiquattresima giornata di Eurolega 2024/2025. La formazione turca, padrona di casa, colleziona altri due punti, rimanendo in cima alla classifica. Il Fenerbahce non occupa in solitaria la vetta della classifica, ma condivide la posizione con l’Olympiacos Pireo. Entrambe le squadre hanno ottenuto sedici vittorie e sette sconfitte. La situazione della Virtus, da tempo precaria in ottica Eurolega, rimane poco confortante. I bolognesi sono sedicesimi, terzultimi, con sette partite vinte e diciassette incontri persi. La serata odierna ha visto le Vu Nere in sofferenza, sul finale anche dal punto di vista fisico, con Fenerbahce che ha gestito in tranquillità il vantaggio. Ivanovic, che non ha potuto contare su Clyburn e Zizic – entrambi fermi per infortunio – ha ritrovato Shengelia. Il cestista georgiano è stato assoluto protagonista nella metà campo virtussina, dimostrando di essere nel pieno della forma fisica dopo il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese.

FENERBAHCE-VIRTUS BOLOGNA: LA CRONACA

L’incontro si apre con un ottimo ritmo da parte di Fenerbahce, che si porta avanti di alcuni punti poco dopo il via. La Virtus Bologna ferma il gioco sul 10-6, con la volontà di rimettere ordine tra i suoi e tornare a contatto con i rivali. Le indicazioni di Ivanovic non risultano efficaci come sperato e il tecnico chiama nuovamente time out sul risultato di 18-11. I padroni di casa, incitati dal vasto pubblico presente all’arena, mantengono il controllo del gioco e chiudono il primo quarto in vantaggio per 22-13. Al ritorno in campo, Bologna entra in partita, cogliendo di sorpresa i rivali e arrivando a un solo possesso di svantaggio. Sul 36-33, Fenerbahce chiama time out per la prima volta in serata. La rimonta delle Vu Nere non trova l’epilogo sperato e la squadra turca torna ad allungare. Sul 40-33, Ivanovic interrompe il gioco. I bolognesi rimangono all’inseguimento, perdendo terreno su Fenerbahce. Dopo i primi venti minuti sul parquet, le due formazioni vanno a riposo sul 46-37.

Il terzo quarto segue un copione simile a quello visto nei parziali precedenti. Fenerbahce rimane saldamente in vantaggio, mentre la Virtus Bologna tenta di avvicinarsi agli avversari ma non riesce a recuperare, nonostante il time out chiamato sul 69-54. E’ da sottolineare la prestazione di ‘Toko’ Shengelia, autore di 27 punti nel corso dei primi trenta minuti in campo. A un solo quarto dal termine del match, i padroni di casa risultano avanti per 69-54. L’ultimo parziale dell’incontro è dominato da Fenerbahce, che scioglie gli ormeggi e prende il largo dopo un tentativo di rimonta di Bologna. Al suono della sirena conclusiva, il risultato è di 95-81.La squadra turca colleziona così un altro successo, rimanendo in testa alla classifica.