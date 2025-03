Il primo giro del The Players Championship 2025, sospeso per oscurità ma senza grandi ripercussioni sulla parte alta della classifica, vede un terzetto al comando con il punteggio di -6 formato dallo statunitense ex campione degli Us Open Lucas Glover, dal connazionale J.J. Spaun, e dal colombiano Camilo Villegas. Alle spalle dei primi tre c’è un gruppetto di golfisti al quarto posto con -5, tra cui spicca Rory McIlroy; insieme al nordirlandese ci sono anche gli statunitensi Akshay Bhatia, Billy Horschel e Max McGreevy, oltre all’australiano Min Woo Lee. McGreevy però deve ancora concludere il primo giro, pertanto potrebbe migliorare il suo score e appaiare Glover Spaun e Villegas in testa.

Ad inseguire con quattro colpi sotto il par ci sono diversi atleti: l’argentino Emiliano Grillo, gli inglesi Aaron Rai e Laurie Canter, il tedesco Stephan Jaeger e gli americani Bud Cauley, Denny McCarthy, Chandler Phillips, Sam Ryder, Trey Mullinax e Rickie Fowler, già vincitore al The Player Championship dieci anni fa. Il numero uno al mondo, Scottie Scheffler, si trova appena dietro a -3, con ampi margini di miglioramento nei prossimi round. Tra gli altri top ten, il più in difficoltà è il giapponese Hideki Matsuyama, attardato al 99esimo posto con un +2 e a forte rischio taglio; ancor più indietro è Justin Thomas, che con un disastroso +6 si trova al 134esimo posto ed è a un passo dall’eliminazione. Il secondo round di The Players Championship avrà inizio venerdì 15 marzo all’1.30 di notte ora italiana.

Golf: DAZN si aggiudica i diritti tv per i tornei della Superlega araba

DAZN ha annunciato una partnership strategica e a lungo termine con la LIV Golf, assicurandosi i diritti esclusivi per trasmettere gli eventi della Superlega araba in Italia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Portogallo e Svizzera. In questo modo la piattaforma rafforza la portata globale del circuito separatista del green. Il ceo della Liv Golf, Scott O’Neil, ha commentato soddisfatto: “I nostri giocatori, le nostre squadre e il calendario che offriamo si estendono in tutto il mondo pertanto è fondamentale connetterci con tutti gli appassionati facendo crescere la Superlega in nuovi ed entusiasmanti mercati internazionali“.