Il circuito tennistico è pronto a tornare sotto i riflettori con il tradizionale ‘marzo nordamericano’ contraddistinto dai due appuntamenti di Indian Wells e Miami. Si parte prima dal deserto californiano, con due settimane di torneo che ci porteranno poi in Florida per l’ultimo impegno sul veloce. Dalla conclusa della finale di Miami, in programma proprio nell’ultimo giorno del mese di marzo, ci attenderanno infatti due mesi di terra battuta.

Ma veniamo all’attualità e quindi al Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, i cui incontri di main draws scatteranno nella giornata di mercoledì 5 marzo alle ore 20:00 italianee. Questo sarà l’orario di partenza fino a sabato, poi da domenica si anticipa di un’ora – alle 19:00 nostre – perché negli States cambia già l’ora e quindi per un paio di settimane avremo un’ora di fuso orario in meno rispetto a loro. Lo scorso anno a trionfare furono Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, vincitori in finale rispettivamente su Daniil Medvedev e Maria Sakkari. Quest’anno sia lo spagnolo che la polacca saranno teste di serie numero due dietro a Alexander Zverev e Aryna Sabalenka, attendendo anche loro il sorteggio dei due tabelloni principali.

A CHE ORA IL SORTEGGIO DEI TABELLONI?

Il sorteggio dei tabelloni di Indian Wells andrà in scena oggi, lunedì 3 marzo alle ore 15:00 in California, quando sarà la mezzanotte di martedì 4 marzo in Italia Non sarà possibile seguire in diretta la cerimonia in tv, ma in linea di massima dovrebbe essere possibile seguire gli aggiornamenti sui canali social del torneo. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni, con news e approfondimenti.

ERRANI OUT NELLE QUALI FEMMINILI

Sui campi di Indian Wells però si è già iniziato a giocare nella giornata di domenica, quando sono scattate le qualificazioni del torneo femminile. C’era un’italiana impegnata, ovvero Sara Errani, che però non è riuscita a superare il primo ostacolo, venendo sconfitta con il punteggio di 6-3 6-4 dalla spagnola Cristina Bucsa, giocatrice numero 13 del seeding. La veterana azzurra non riesce quindi a raggiungere le sue compagne di Nazionale in main draw: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto saranno le nostre uniche rappresentanti al via.

QUATTRO ITALIANI AL VIA NELLE QUALI MASCHILI

Ma quest’oggi, mentre gli organizzatori si prepareranno alla cerimonia del sorteggio, scenderanno in campo anche gli uomini per il primo round del tabellone cadetto. La testa di serie numero uno del draw è Mattia Bellucci, atteso dal nipponico Yosuke Watanuki al debutto. Numero sette del seeding è invece Fabio Fognini, che torna finalmente in campo dopo l’infortunio patito durante la trasferta di inizio stagione in Oceania: il ligure se la vedrà contro la wild card Colton Smith. Presenti anche Giulio Zeppieri, che sfiderà Chun Hsin Tseng (10 del seeding) e Matteo Gigante, subito opposto a Mitchell Krueger (22).

MUSETTI E PAOLINI FANNO COPPIA IN ESIBIZIONE

Sono intanto stati definiti i team di doppio misto che si sfideranno per la Eisenhower Cup, esibizione in programma martedì 4 marzo presso lo Stadium 2 dell’Indian Wells Tennis Garden. L’Italia schiera la n.6 del mondo Jasmine Paolini al fianco di Lorenzo Musetti (n.16) in un format – Tie Break Tens – che prevedrà sfide al meglio di un tie-break di dieci punti a eliminazione diretta. Gli altri team in gara sono così composti: Elena Rybakina e Taylor Fritz; la fresca campionessa degli ultimi Australian Open, Madison Keys, e Tommy Paul; Casper Ruud e Maria Sakkari; Emma Navarro e Ben Shelton, vincitori dell’edizione 2024 della competizione; Iga Swiatek e Hubert Hurkacz; infine due coppie anche nella vita, Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas; Alex De Minaur e Katie Boulter.