Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Benelli sceglie i sei atleti per le gare di skeet

In vista dei Mondiali di tiro a volo in programma a Baku dal 14 agosto all’1 settembre, il direttore tecnico Andrea Benelli ha annunciato il sestetto che prenderà parte alle gare di skeet. L’Italia ha già conquistato due carte olimpiche in campo femminile con Diana Bacosi (nel 2022) e con Martina Bartolomei (agli EuroGames di Cracovia nel mese di giugno). Così il Ct ha convocato proprio l’umbro-toscana olimpionica a Rio e l’atleta aretina a cui si affiancherà la viterbese di Tarquinia Simona Scocchetti, che nella recente Coppa del Mondo di Lonato del Garda, pur gareggiando soltanto per il conseguimento dei punti nel ranking internazionale, è stata autrice di una gara magistrale (123/125).

In campo maschile, invece, le scelte sono state condizionate dalla necessità di centrare i pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: a Baku ci saranno Tammaro Cassandro (argento alla World Cup di Lonato del Garda di luglio), Erik Pittini e un atleta dalla consolidata esperienza come il pistoiese olimpionico a Rio Gabriele Rossetti.

Benelli ha spiegato le sue scelte: “È stata davvero difficile la composizione delle due squadre e ancora di più nel caso del terzetto femminile perché in questo momento avevo a disposizione tante atlete in condizioni ideali. Ho fatto le mie scelte in base ai risultati più recenti che del resto hanno fornito indicazioni precise e attendibili”.