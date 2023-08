Psg, continua il caso Mbappé: accordo con il Real Madrid, francesi pronti a denunciare

Continua il caso Kylian Mbappé. A un solo anno dalla scadenza del contratto, il rischio per il PSG è di perdere uno dei migliori calciatori al mondo a parametro zero è molto elevato. Alla corsa all’attaccante francese si è aggiunto anche il Real Madrid, che però non riuscirà a soddisfare la richiesta economica come invece farebbe l’Al Hilal, con un’offerta per il cartellino da 300 milioni di euro. Cifra che nessun club europeo vuole avvicinare vista il solo anno di contratto rimanente.

Come riporta il quotidiano inglese The Telegraph, inoltre, il PSG sarebbe pronto a inoltrare alla FIFA un reclamo formale per la condotta tenuta dal Real Madrid che, secondo quanto ritiene la società francese, ha già raggiunto un contratto con Mbappé per farlo arrivare al Bernabeu a parametro zero nell’estate 2024. Questo sarebbe il motivo, sempre secondo il PSG, per il quale la stella francese non ha accettato nessuna offerta. Il club parigino sostiene inoltre che le parti abbiano già concordato lo stipendio: 160 milioni di euro netti a stagione. Un accordo di questo tipo, secondo quanto previsto dalle regole FIFA, andrebbe contro le regole visto che la contrattazione con un giocatore tesserato per un altro club deve essere autorizzata dalla società con cui il calciatore ha un contratto in corso. Il tutto si risolverebbe solo nel caso in cui Real Madrid e PSG trovassero un accordo per il cartellino di Mbappé.