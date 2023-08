Inter, Inzaghi: “Contro il Psg amichevole importante, siamo stati bravi a ribaltarla”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il successo per 2-1 in amichevole contro il Psg: “All’inizio abbiamo sofferto, poi ci siamo organizzati bene e siamo riusciti a migliorare la gestione, creando occasioni. Dopo esser andati in svantaggio con un eurogol di Vitinha siamo stati bravi a ribaltarla. Era una partita molto importante contro una squadra molto forte. Brillantezza? Da qui al 19 agosto la troveremo“. Inzaghi ha poi aggiunto: “I ragazzi si sono dimostrati molto disponibili e sono felice per come si stanno allenando. Proveremo a migliorare ulteriormente, ma già adesso stiamo lavorando nel modo giusto con carichi di lavoro importanti. Nel complesso posso definirmi soddisfatto“.