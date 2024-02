Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat 2024: Cassandro in testa dopo due serie, bene anche gli altri italiani

Ottima partenza per l’Italia nella gara di skeet di Rabat, sede della seconda tappa stagionale con la Coppa del Mondo di tiro a volo. In Marocco infatti la classifica maschile vede al comando il carabiniere Tammaro Cassandro, capace di colpire 74 piattelli su 75 così come il danese Kjelgaard, il tedesco Honkomp e il norvegese Engen. Molto bene anche Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) e Luigi Agostino Lodde (Esercito) che sono nel gruppetto con 73/75. Nella classifica femminile comanda la statunitense Catlin Connor con 73/75, inseguita da vicino dalla greca Emmanuoela Katsouraki con 72. Nelle prime posizioni però ci sono anche Martina Marucco di Nanto con 71 e Simona Scocchetti (Esercito) con 70.

Domani le ultime due serie di qualificazione potrebbero valere l’accesso alle finali per tutti gli italiani, con le medaglie che saranno assegnate a partire dalle ore 15:30.