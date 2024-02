Diffidati Roma-Inter: nerazzurri a rischio squalifica in vista della Salernitana

I diffidati di Roma-Inter: ecco i nerazzurri a rischio squalifica in vista della prossima partita contro la Salernitana. Tra le fila dei ragazzi di Inzaghi c’è un solo giocatore che in caso di cartellino giallo all’Olimpico contro i giallorossi andrà a saltare la successiva partita in casa contro i campani e si tratta di Alessandro Bastoni: il difensore dovrà dunque prestare attenzione a non rimediare un’ammonizione o verrà fermato dal giudice sportivo.