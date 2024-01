Tiro a volo, skeet mixed team Il Cairo: vince il Qatar, Italia lontana

Nell’ultima gara in programma per la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo de Il Cairo, l’Italia non riesce a centrare un buon piazzamento nello skeet mixed team. Entrambe le coppie azzurre infatti non hanno superato il turno di qualificazione, con la coppia formata da Luigi Agostino Lodde e Chiara Di Marziantonio che ha chiuso all’11esimo posto con un totale di 138/150. Poco più indietro anche l’altra coppia tricolore composta da Gabriele Rossetti e Martina Maruzzo, seconda ieri nello skeet femminile. I due hanno concluso in 13esima posizione, frutto di 137 piattelli colpiti su 150. Vince il Qatar di Rashid Saleh Al-Athba e Reem Al Sharshani, che ha avuto la meglio in finale sulla Francia di di Eric Delaunay e Lucie Anastassiou per 38 a 36. Bronzo per il Messico, con Luis Raul Gallardo Oliveros e Gabriela Rodriguez che ha regolato la coppia statunitense Christian Elliot e Caitlin Connor con il punteggio di 39 a 32.