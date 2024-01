MotoGP, cancellato GP Argentina 2024 a causa dei tagli imposti dal nuovo premier Milei

Il Gran Premio dell’Argentina 2024 è stato cancellato. Lo hanno comunicato la FIM, l’IRTA e Dorna Sports, spiegando come in MotoGP quest’anno non si correrà nello storico circuito di Termas de Rio Hondo a causa dei tagli imposti dal nuovo premier liberista di destra Javier Milei: “A causa delle attuali circostanze in Argentina, il Promotore dell’evento ha comunicato che al momento non è in grado di garantire i servizi richiesti affinché il Gran Premio si svolga nel 2024 secondo gli standard della MotoGP”, si legge in una nota. La gara non sarà recuperata.