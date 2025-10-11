Domani ad Atene l’ultimo round di qualificazione: in palio sei posti per categoria e i titoli iridati. Rossetti vicino alla vetta con 98/100, Bacosi ancora in piena lotta con 94/100.

Prosegue al Malakasa Shooting Complex, a cinquanta chilometri dalla capitale greca, la corsa ai titoli iridati di tiro a volo specialità Skeet. Dopo due giorni di qualificazioni, gli azzurri restano protagonisti e domani (domenica 12 ottobre) si giocheranno le ultime chance per accedere alle finali.

In campo maschile guida la classifica provvisoria lo statunitense Vincent Hancock con 99/100, affiancato dal ceco Jakub Tomecek. Subito dietro, in grande spolvero, c’è Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese, oro olimpico a Rio 2016, con 98/100: l’azzurro ha chiuso oggi con un quasi perfetto 49/50 e condivide la seconda posizione con altri nove tiratori. In rincorsa gli altri italiani, Erik Pittini (Sutrio) e Valerio Palmucci (Fiano Romano), entrambi a quota 96/100.

Tra le donne la miglior prestazione porta la firma della statunitense Samantha Simonton, leader solitaria con 98/100. Ancora in piena corsa per la finale Diana Bacosi (Esercito) di Cetona, campionessa olimpica a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020, oggi capace di un eccellente 49/50 che l’ha portata a quota 94/100. Più staccate Chiara Di Marziantonio (91/100) e Simona Scocchetti (68/100).

Domani mattina l’ultimo round di qualificazione con 25 piattelli, poi dalle 14.00 italiane le finali femminili e alle 15.30 quelle maschili, con in palio i titoli iridati di Skeet.