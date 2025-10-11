Attesi quasi 300 atleti per la rassegna tricolore giovanile. In gara i talenti azzurri Nicolò Vidal e Valentina Adamo, protagonisti dell’estate europea. In palio anche il Trofeo delle Regioni dedicato a Pietro Pastorini.

Sarà una domenica di grande atletica sul lungomare della Repubblica di Grottammare, dove domani si correranno i Campionati Italiani Under 18 di marcia sui 10 chilometri. La manifestazione, organizzata dal Centro Marcia Solestà, mette in palio anche il Trofeo delle Regioni giovanile, intitolato per il secondo anno consecutivo al maestro Pietro Pastorini, tecnico e scopritore di talenti scomparso poco più di un anno fa.

Al via circa 300 giovani atleti provenienti da tutta Italia. Riflettori puntati su Nicolò Vidal (Pbm Bovisio Masciago), oro all’Eyof di Skopje e primatista under 18, deciso a centrare il terzo titolo stagionale, e su Valentina Adamo (Atl. Livorno), argento europeo e già due volte campionessa italiana, che cercherà la tripletta. Entrambi sfideranno i rivali diretti dei recenti campionati di Rieti, con attese sfide anche nelle categorie cadetti e under 16.

La giornata sarà arricchita da tutte le prove giovanili, dai 6 km maschili ai 4 km femminili, fino alle gare ragazzi sui 2 km, e vedrà l’assegnazione anche del 53° Trofeo Serafino Orlini, storico appuntamento per il movimento marciatori.