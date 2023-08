Tiro a volo, Mondiali 2023: un errore per Pittini, Rossetti e Cassandro dopo 50 piattelli nello skeet

Giornata inaugurale in archivio per quel che riguarda i primi 50 piattelli di qualificazione nello skeet maschile ai Mondiali di tiro a volo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Nelle eliminatorie Erik Pittini ha totalizzato 49 su 50, proprio come Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro. Punteggio pieno per Jerzy Baksalary (Pol), Vincent Hancock (Usa), Jesper Hansen (Den), Peeter Juerinsson (Est), Eetu Kallioinen (Fin), George Kazakos (Cyp), Azmy Mehelba (Egy), Efthimios Mitas (Gre), Tomas Nydrle (Cze) e Dainis Upelnieks (Lat).