Nazionale, Martusciello: “Spalletti una scelta forte che mette in luce anche il valore di Napoli”

Sono giorni ed ore decisive per il futuro della nostra Nazionale. Gabriele Gravina una scelta l’ha fatta da tempo: Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri. Da superare però c’è la “burocrazia” del Napoli e di De Laurentiis che pretende il pagamento di una penale. Sul fatto è intervenuto anche il Coordinatore Regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che ha posto, se si può dire, la scelta di Spalletti come una soluzione che metterebbe in lustro anche la città di Napoli.

Le parole di Martusciello: “La scelta di Spalletti è un segnale forte per Napoli. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, individuando nell’allenatore che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo trent’anni, il migliore profilo per guidare la nazionale, ha dimostrato lungimiranza e grande attenzione per la città. Attendiamo l’ufficialità ma in ogni caso Napoli ringrazia Gravina per aver messo la città all’ attenzione del Paese“.