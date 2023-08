Tiro a volo, Mondiali 2023: Jessica Rossi in testa nel trap, Pellielo il primo degli azzurri

Allo Shooting Centre di Baku, sede dei Mondiali di tiro a volo, scocca l’ora del trap con i primi 75 piattelli di qualificazione. Il percorso degli azzurri di Marco Conti verso il pass olimpico mancante al maschile inizia con gli italiani attardati: il migliore è Giovanni Pellielo che chiude con un 73 (24 25 24) che però gli vale la ventitreesima posizione, lontano dai migliori e dall’accesso alla finalissima. Chiude a 73 anche Giovanni Resca (25 25 23) che era partito alla perfezione salvo poi commettere due errori nella terza serie. Massimo Fabbrizi invece è quarantaduesimo frutto di un 72 (25-23-24). Domani le ultime due serie di qualificazioni e poi spazio alla finalissima.

Al femminile (dove l’Italia ha già chiuso il conto della qualificazione olimpica) i 75 piattelli di qualificazione mettono in evidenza la prova di Jessica Rossi, che si gode il primo posto parziale con un percorso netto di 75/75. Nessuna avversaria tiene il passo dell’oro olimpico di Londra 2012. Sarah Alhawal (Kuw) non sbaglia le ultime serie, ma apre con un 23 che la lascia a 73, proprio come la tedesca Kathrin Murche (24 24 25), l’indiana Rajeshvari Kumari (24 25 24) e l’atleta di Taipei Chun Lin Yi (25 24 24). Undicesima Silvana Stanco (71), che piazza un 25 in apertura, dovendosi poi accontentare di due 23 nelle ultime serie. Più indietro al sedicesimo posto Lucia Maria Palmitessa (23 24 23; 70). Bene la sanmarinese Alessandra Perilli, ottava (25 24 23; 72). La competizione individuale terminerà giovedì 24 agosto con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle 15 italiane.