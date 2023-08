Benjamin Pavard non ha partecipato agli allenamenti di oggi con il Bayern Monaco per ‘malattia’, come riporta il comunicato ufficiale del club tedesco. Pavard ha da diverso tempo trovato un accordo con l’Inter, che ha offerto 30 milioni più bonus per riuscire a portarlo a Milano. Il difensore sembrerebbe ormai pronto a lasciare la Germania per unirsi ai nerazzurri.