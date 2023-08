Tiro a volo, Mondiali 2023: da domani scatta l’ora del trap, in gara Pellielo, Fabbrizi e Resca al maschile

Gli ultimi aggiustamenti tecnici in rifinitura, poi si farà sul serio con l’obiettivo Parigi. Da domani, mercoledì 23 agosto, allo Shooting Centre di Baku (AZE), sede dei Mondiali di tiro a volo, scatterà l’ora del trap. In palio otto Carte Olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, quattro al femminile e quattro al maschile. La squadra azzurra del Direttore Tecnico Marco Conti, dopo aver chiuso il conto con la qualificazione olimpica femminile, cerca il pass mancante al maschile (una al momento, conquistata da Mauro De Filippis ai Giochi Europei). Conti ha deciso di convocare Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), quattro volte Campione del Mondo e quattro volte medagliato Olimpico, Massimo Fabbrizi (Carabinieri), due volte Campione del Mondo e medaglia d’argento ai Giochi di Londra 2012, e Daniele Resca (Carabinieri), Campione del Mondo nel 2017 a Mosca.

Al femminile invece spazio a Jessica Rossi (Fiamme Oro), Campionessa Olimpica a Londra 2012 e tre volte Campionessa del Mondo, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), Campionessa Europea in carica e medaglia di Bronzo al Mondiale di Changwon nel 2018, e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro), Campionessa del Mondo Junior nel 2017 a Mosca. Si parte come detto mercoledì 23 agosto, con i primi 75 piattelli di qualificazione. La competizione individuale terminerà giovedì 24 agosto con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle 15 italiane.

IL PROGRAMMA E I CONVOCATI

Uomini: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Donne: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Mercoledì 23 agosto Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Giovedì 24 agosto Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.15 Finale Trap Maschile

Venerdì 25 agosto Gara Trap Mixed Team (senza finale)