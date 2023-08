Hockey su prato, Europei femminili 2023: Olanda troppo forte, l’Italia cede 5-0

Ennesima sconfitta per la Nazionale italiana femminile di hockey su prato, che deve arrendersi all‘Olanda campione uscite, brava ad imporsi con un netto 5-0. Dopo un primo quarto di studio concluso sullo 0-0, le orange alzano il ritmo indirizzando chiaramente la contesa a loro favore con un secco 3-0 grazie alle reti siglate da Matla Frederique, Jansen Yibbi e Dicke Pien. Nella terza ripresa ci pensano le marcature messe a referto da Veen Marijn e ancora Dicke Pien a chiudere definitivamente i giochi. Negli ultimi minuti succede ben poco, così l’Olanda amministra e porta a casa la vittoria per 5-0 nei confronti dell’Italia.