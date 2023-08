Tiro a volo, Mondiali 2023: Bacosi migliore azzurra dopo 75 piattelli nello skeet

Si è chiusa la giornata inaugurale per quel che riguarda i primi 75 piattelli di qualificazione nello skeet femminile ai Mondiali di tiro a volo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Nelle eliminatorie Diana Bacosi si è piazzata al settimo posto, totalizzando 73/75 e commettendo un errore nella prima e nella terza serie. Un errore in ciascuna delle tre serie invece per Martina Bartolomei che dopo 75 piattelli occupa la dodicesima posizione (72). Ventunesimo posto invece per Simona Scocchetti (71). Prime due posizioni per Assem Orynbay (Kaz) e Sixue Huang (Chn), entrambe a punteggio pieno. Alle loro spalle un terzetto a 74: Emmanouela Katzouraki (Gre), Danka Bartekova (Svk) e Samantha Simonton (Usa).