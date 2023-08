Torino, Singo va al Monaco: è ufficiale

Wilfried Singo lascia la Serie A e il Torino. Il club granata comunica di aver ceduto al Monaco, a titolo definitivo, l’esterno ivoriano. “Tutto il Torino ringrazia Wilfried per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”, si legge nella nota. Cresciuto nel settore giovanile del As Denguelè in Costa d’Avorio, Singo è arrivato giovanissimo in granata, militando inizialmente con la primavera di Coppitelli. L’esordio nella stagione 2019/20 ha rappresentato la prima di 109 apparizioni con il Torino.