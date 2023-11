Tiro a volo, Finali Coppa del Mondo Doha 2023: buon avvio degli azzurri dopo i primi 75 piattelli

Presso il Lusaill Shooting Complex di Doha proseguono le Finali di Coppa del Mondo di tiro. Nella fossa olimpica la migliore in pedana oggi è stata Silvana Maria Stanco, prima a pari merito con la polacca Sandra Bernal con 71/75 dopo la prima fase di eliminatorie. Un po’ in ritardo Jessica Rossi, che domani ripartirà da 68/75. Il britannico Matthew John Coward-Holley guida invece la classifica maschile ed è stato l’unico in grado di chiudere la giornata odierna senza errori al tiro. Buona prestazione anche degli azzurri, con Daniele Resca e Massimo Fabbrizi che lo seguono da vicino con 72/75.

Nello Skeet maschile guidano lo statunitense Dustin Taylor e l’egiziano Azmy Mehelba, entrambi con 74/75, ma è assolutamente in corsa per un posto in finale anche il nostro Elia Sdruccioli con un ottimo 73/75. Quasi impossibile una rimonta da parte di Erik Pittini, molto attardato con un punteggio di 68/5 dopo i sette errori odierni. Nella prova di skeet femminile ripartirà da 70/75 Chiara di Marziantonio, che ha due punti di ritardo rispetto alle leader della gara, la statunitense Kimberly Rhode, la kazaka Asem Orynbay e l’indiana Ganemat Sekhon, tutte in testa con 72/75. Da 67/75 ripartirà Simona Scocchetti, già spalle al muro in ottica qualificazione. Domani si torna in pedana per gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e con le finali a partire dalle 12:30 italiane, alle quali accederanno i sei migliori di ogni disciplina.