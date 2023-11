Golf, Tiger e Charlie Woods di nuovo insieme al PNC Championship

Tiger e Charlie Woods ancora insieme. Padre e figlio giocheranno per il quarto anno consecutivo il PNC Championship. L’evento andrà in scena dal 14 al 17 dicembre al Ritz Carlton Golf Club di Orlando, in Florida, due settimane dopo il ritorno sul green di Woods che arriverà in occasione dell’Hero World Challenge in programma alle Bahamas dal 30 novembre al 3 dicembre. Un doppio appuntamento, per Tiger Woods, che ha come grande obiettivo il The Masters 2024 che si disputerà ad Augusta (Georgia, Usa), dall’11 al 14 aprile.